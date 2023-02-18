六龜區農會總幹事林芷蕾感謝各界的協助，讓集貨場動土。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁18日出席六龜冷鏈理集貨包裝廠的動土典禮，陳其邁感謝農委會的大力經費支持，這將會讓理集貨的量，從1年3000噸提升到8000噸，大量增加從產地到市場，以及對未來整體的農產品出口，將會更有保鮮競爭力。

陳其邁特別感謝六龜農會，六龜尤其是蓮霧、芒果、山茶、木瓜非常重要的生產基地，在農會年輕的總幹事林芷蕾積極帶領之下，一方面規畫好冷煉廠，其次在整體農產品行銷不斷推陳出新，利用年輕人的創意、企業的行銷，結合電商通路，讓農產品在這幾年價格穩定，農民的實質收入也都能夠獲得保障。

陳其邁說，未來市政府也會全力跟六龜農會合作，在冷鏈理集貨廠附近包括甲仙、原鄉，甚至鄰近周遭的區農會，大家用團體戰的方式共同產銷；且今年3月高市府會到東京的食品展，將高雄東九區最好的農產品介紹給日本等海外市場，增加農民的收入。

六龜農會總幹事林芷蕾感謝各界協助，她表示，終於等到動土這一刻了，相信未來在集貨場蓋好的同時，六龜已經準備好了，一定會比以前更好，更不一樣。