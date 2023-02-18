台東去年9月18日發生規模6.8的強震，導致桃園八德國民運動中心的天花板塌陷。監察院15日要求桃園市政府說明，更點名現任市長張善政率相關主管及承辦人員到監院。張善政表示，目前打算本人說明，因為市政是延續的，也不會覺得冤枉。

監察院發文，要求桃市府說明八德國民運動中心天花板塌陷，要求張善政說明。張善政18日表示，絕對充分配合，時間是3月23日早上，目前打算本人說明。他說，市政是延續的，不分前桃園市長鄭文燦任內或他任內。他也會準備充分的資料到監察院說明。

張善政也說，所有的公共工程使用者是桃園市民，關切的公共工程是不是有足夠的安全性，不會在意是在什麼時候出現的事情，會將資料整理清楚到監察院說明。媒體詢問會不會覺得冤枉？張善政則說，不會，因為鄭文燦已經不在任內，很多資料要調閱也有所不便，即便不是他任內發生的，可是調閱資料是可以百分之百做到。