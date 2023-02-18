茂順訂單能見度高，客戶交貨排程已經達6月，茂順將進行擴產，計劃在3月底前再完成開出10%的新增產能。茂順在2022年初陸續在中國大陸及台灣新增產能，客戶反應熱烈，仍然供不應求，現在交貨都是調漲後的新價格，2023年的獲利可望更上一層樓。
茂順2023年1月受到農曆春節工作天數減少影響，表現差強人意，不過，2月起工作天數增加，營收可望回升。展望2023年度，受惠上半年訂單滿載，法人樂觀預估，全年度營收成長幅度可望超過1成以上。
密封元件廠茂順(9942)訂單爆增，客戶交貨排程已到6月，2月因工作天數較1月多，法人預期，2月單月營收可望回升，另外，為了滿足訂單需求，3月底前將會完成10%的新增產能。
茂順訂單能見度高，客戶交貨排程已經達6月，茂順將進行擴產，計劃在3月底前再完成開出10%的新增產能。茂順在2022年初陸續在中國大陸及台灣新增產能，客戶反應熱烈，仍然供不應求，現在交貨都是調漲後的新價格，2023年的獲利可望更上一層樓。
茂順2023年1月受到農曆春節工作天數減少影響，表現差強人意，不過，2月起工作天數增加，營收可望回升。展望2023年度，受惠上半年訂單滿載，法人樂觀預估，全年度營收成長幅度可望超過1成以上。
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