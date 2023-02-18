為了反擊西方制裁，俄羅斯總統普丁對歐洲斷供天然氣，不過歐洲似乎正在贏得與普丁的能源戰爭，目前天然氣價格已跌破每兆瓦時50歐元，創下18個月新低，與2022年8月高點相比大幅下滑85%。

根據金融時報報導，俄羅斯大幅削減對歐洲的天然氣供應，推升歐洲天然氣價格一度狂飆，在2022年8月每兆瓦時超過300歐元，不過歐洲在盟友協助下，取得大量液化天然氣，加上冬天氣溫較以往溫和，使普丁的天然氣勒索計畫慘敗。

最新報價顯示，基準荷蘭近月天然氣合約價格周五來到每兆瓦時49歐元、下跌近5%，是近18個月以來，首次跌破每兆瓦時50歐元。

值得關注的是，西方對俄羅斯能源祭出多輪制裁，包括前所未有的60美元俄油限價措施，也嚴重打擊俄羅斯，俄羅斯已經決定減產原油產能50萬桶／日，美國財政部助理部長哈里斯（Ben Harris）表示，這決定表明俄羅斯已經無力售出所有石油。