市議員施志昌今天邀集大甲區公所、文昌國小校長洪文鍊、順天里長陳威宇、文武里長葉淑惠、幸福里長林晨彬等，前往現場會勘。（陳世宗攝）

大甲區育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷等，分別發生人孔蓋回填不平、路面沉陷與裂縫等問題，市議員施志昌18日邀集各界前往現場會勘。施志昌說，經立法院副院蔡其昌協助申請經費3333萬元，協助改善相關問題，除完成中山路一段路面刨鋪外，雁門路正在進行人行道改善，預期3月完工。

大甲區公所指出，今天會勘路段，分別為育德路改善長度848公尺、雁門路改善360公尺、中山路一段908巷改善793公尺與中山路二段改善1033公尺，這些路段包含路面車轍、管線與人孔蓋回填不平、路面沉陷與裂縫、多處標線脫落、路口路障阻礙無障礙行動線等，各界爭取一併改善。

市議員施志昌今天邀集大甲區公所、文昌國小校長洪文鍊、順天里長陳威宇、文武里長葉淑惠、幸福里長林晨彬等，前往現場會勘。施志昌說，會勘的四路段改善經費為3333萬，經蔡其昌從中央爭取82％約2733萬餘元的經費，他從地方爭取配合款18％近600萬元的經費配合。

施志昌指出，這4條路對整個大甲街上與日南國小周邊的行車影響很大，尤其文昌國小位於市中心且緊鄰第二市場，每天上下課就是交通的混亂期，透過前瞻計畫的路平改善，加上設置駐車彎，除讓家長能更安全接送學童外，也能減少交通混亂的狀況。

文昌國小校長洪文鍊說，這次道路改善納入了建置駐車彎，讓家長接送車輛能有一個臨時停靠的區域，小朋友可以更安全的下車，讓學童更有保障，感謝中央與地方共同的努力。幸福里林晨彬表示，幸福里是信仰中心，這次中山路二段改善的範圍是從慈德路到黎明路口，這條道路很久都沒有維修改善。

大甲區公所強調，目前育德路、中山路一段908巷與中山路二段已經刨鋪完成，僅剩部分標線尚未劃設完成，這部分二月底前就會完工。雁門路則是先進行人行道改善，預計三月初人行道完工後會再進行道路改善，全部將會於三月底完成。