卸下職業球員身分卻不時惹上官司的NBA名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce），這次遭到SEC（U.S. Securities and Exchange Commission，美國證券交易委員會）指控不當推廣加密貨幣，皮爾斯並未承認也未否認調查結果，不過他同意支付140.9萬美元（約新台幣4280萬元）的罰款以撤銷指控。

SEC發出公告，皮爾斯在兜售加密貨幣EMAX（EthereumMax）時，未透露自己所收到的代言費用，並發出有關EMAX的誤導性聲明。皮爾斯共獲得價值24.4萬美元（約新台幣741萬元）的EMAX代幣報酬，在個人推特上推廣該加密貨幣，皮爾斯還發出一張顯示擁有大量持股及利潤的帳戶圖片，但實際上這並不是他真實的銀行帳戶。

社交名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）也曾因未揭露從EMAX獲得的代言費遭指控，如今再有公眾人物因類似事件被罰，SEC總裁詹斯勒（Gary Gensler）也發出聲明表示，「法律要求你必須據實以報，包含所獲得的代言費，當你兜售這些證券時，也不能對投資者說謊。」

這也並非皮爾斯頭一次遭到起訴，2020年他投入大麻事業，並雇用一位大麻顧問肯尼強森（Kenneth Johnson）規劃種植場，卻遭到皮爾斯無故欠薪，肯尼強森一狀告上法院討回薪水。而去年一名叫做卡孟納（Stephen Carmona）男子指控皮爾斯向自己借錢去打撲克牌，卻將借來的錢全部輸光，在多次追討未果後只好向法院提起訴松。