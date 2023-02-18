大陸官方「中國駐英使館」微信公號18日發布「答記者問」消息，回應英國前首相特拉斯在日本的涉中言論，批她把自己國家搞得一團糟，根本沒有資格說三道四。

「答記者問」如下：

記者：英國前首相特拉斯在日本發表演講，批評中方政治制度及對台政策，聲稱西方應加大對台支持。請問使館對此有何評論？

使館發言人：這名英國政客的言論傲慢無理，蓄意抹黑中方形象，干涉中方內政，我們表示堅決反對，予以強烈譴責。

中國大陸的政治制度是中方人民的選擇，是被歷史和實踐檢驗的成功道路。上述英國政客把自己國家搞得一團糟，根本沒有資格對中方制度說三道四。

台灣是中方領土不可分割的一部分，台灣問題純屬內政，任何外部勢力無權干涉。實現中國大陸完全統一是全體人民的堅定意志，也是大勢所趨。任何人想阻擋都是白日做夢、註定以失敗告終。

敦促英方有關政客停止無端攻擊中方，停止破壞中英關係。