36歲鄉村音樂天后凱莉萍勒（Kellie Pickler）早年參加《美國偶像》第5季以第6名出道，首張專輯《Small Town Girl》銷量超過90萬張，她因音樂工作和作曲家丈夫凱爾雅各（Kyle Jacobs）相識相戀，2011年結婚，今(18日)卻傳出凱爾在家中身亡，享年49歲，凱莉萍勒報警打開家中上鎖房間後，驚見老公的屍體，讓不少粉絲都相當震驚。

凱爾雅各過去曾替湯姆麥克羅（Tim McGraw）和凱莉克萊森（Kelly Clarkson）作曲，可說是備受肯定的才子。而被封為鄉村天后的凱莉萍勒身世坎坷，父母在她2歲生日後就離婚，一年後母親失蹤，凱莉萍勒便與祖父母一起生活，未料母親後來奪回凱莉萍勒的監護權，卻是她惡夢的開始，凱莉萍勒曾表示：「她得到我2年的監護權，那段期間她虐待了我身心」。

幸好法院後來將凱莉萍勒的監護權再判給其祖父母，而她的媽媽隨後完全消失，2005年凱莉萍勒參加《美國偶像》順利出道圓了星夢，2010年她和交往2年半的凱爾雅各訂婚，隔年完成婚禮，就在凱莉萍勒以為終於人生可以一掃過去陰霾之際，當地時間17日她一覺起來發現老公不在身邊，屋裡屋外都找不到人，卻發現家中某間房間上了鎖，敲門也無人回應。

凱莉萍勒於是報警，警方趕到破門而入後，在其房內發現凱爾雅各明顯死亡，初步判定為輕生，聞此，美國鄉村音樂學院稍早發出聲明哀悼，表示：「得知凱爾雅各過世的消息，本學院深感悲痛，他是為才華橫溢的詞曲創作者和製作人」，而不少粉絲也湧入凱爾雅各的IG留言哀悼，直呼難以相信這件事發生。

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