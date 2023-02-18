「颱風」（Typhoon）遙控武器站

以色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）公開影片，大秀「颱風」（Typhoon）升級版遙控武器站擊落小型無人機的畫面。而這個月稍後，阿布達比國際防展（IDEX）和海軍防衛展（NAVDEX）即將在阿拉伯聯合大公國登場。

據《防務新聞》（Defense News）18日報導，拉婓爾先進防禦系統在公開的影片中，展示了「颱風」的反無人機性能。事實上，包括美國海軍在內，全球已經有好幾國的海軍都採用了「颱風」系列遙控武器站。而添加的新性能在於，它能反無人機。

拉婓爾海戰系統業務負責人塔沃爾（Ran Tavor）說，他們在全球的32個「颱風」客戶安裝了750套系統。他指出，拉婓爾加強了「颱風」系列的火力，而重心放在30mm上，這不僅是因為口徑，也在於它能發射如空炸彈藥等不同類型的彈藥。

An Israel company has released footage of its Typhoon remote controlled weapons station downing small drones. https://t.co/kFMStdf81g — Defense News (@defense_news) February 18, 2023

此外，「颱風」系統還能讓操作員進行射擊校正，將擊落無人機所需的彈藥數降至最低。儘管它能連發10枚彈藥，但1、2枚已足以除掉無人機威脅。

此外，拉婓爾也指出，無人機蜂群是個問題，部隊必須火速一一除掉它們。如今他們已將彈盤從200發增為400發，這樣就不必太常裝彈，而它的射程約為3公里。