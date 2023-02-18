旗山分局嶺口派出於2月17日上午獲報有一名男子路倒，警方發現他不斷嘔吐，趕緊將他送醫。經查，該名男子是一名越南籍移工，因為誤食姑婆芋，所以出現嘴麻、嘴腫及喉嚨痛症狀。警方訊後，依違反「入出國及移民法」移請移民署高雄專勤隊偵辦。

警方調查，這名男子是21歲越南籍移工，身形面黃肌瘦，神情面露痛苦，口吐不明液體，癱軟在地，不斷顫抖，員警隨即通報救護車協助送旗山醫院救治。

經過急救，醫生把昏迷的移工救醒。醫師診斷，移工是誤食姑婆芋才會中毒嘔吐。醫生表示姑婆芋，又稱山芋、觀音蓮、天荷等，姑婆芋植株與芋頭相似，芋頭葉面具有絨毛，葉柄與葉面相接處呈深紫色；姑婆芋表面光滑，食用後會出現嘴麻、嘴腫及喉嚨痛之症狀。

警方也發現男子竟是逃逸移工，經詢問仲介表示，該移工已離開路竹區工廠宿舍許久，至於為何會跑到旗山區並不清楚。全案警詢後依違反「入出國及移民法」移請移民署高雄專勤隊偵辦。