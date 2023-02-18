空軍戰管聯隊兩名士兵，涉嫌私自改造槍彈，並在網路上販售，警方獲報後跟監埋伏，昨(17日)深夜趁兩人外出交易時，在清水休息站圍捕落網，警方當場起獲一支改造槍械及18顆子彈後移送法辦，空軍司令部獲報後連夜清查營區械彈，發現並無短少，強調將全力配合調查並嚴懲。

根據調查，士林分局員警在2月17日，執行網路查緝槍枝、毒品勤務時，在網路聊天室，發現暱稱為「U」之不詳嫌疑人，公然在網路聊天室散布兜售槍枝之留言。

分局獲報後成專案小組，與網路販售的份子多次通話及視訊後，見對方確有提供槍枝畫面影像，進而確認其販賣槍枝牟利意圖後，先擷取相關對談紀錄資料蒐證，並約定於臺中市國道3號高速公路清水休息區附近以新臺幣12萬元販售仿金牛座手槍一把。

專案小組人員立刻喬裝成買家南下，趁雙方面交時，當場逮捕賴姓與劉姓士兵，還查出改造手槍一把、子彈18顆、空包彈50顆、槍枝零件一批等證物。目前正擴大偵辦中。

空軍司令部發布新聞稿表示，本屬某聯隊劉姓上兵及賴姓一兵於休假期間於網路購買改造手槍及彈藥，並再次上網販售欲賺取價差遭警查獲，全案由士林分局偵辦，並移送臺中地檢署複訊；另單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少。

空軍司令部強調，本案已進入司法程序，本部除全力配合調查外，將依「刑懲併行」原則，核予重懲，絕不寬貸；另將援引案例，持恆加強軍法紀教育，建立正確認知及守法觀念，以維軍譽。