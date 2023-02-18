中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝18日到慈濟台中靜思堂視察次世代疫苗快打站。（張亦惠攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝近來安排到全國22縣市視察，傾聽地方意見，18日到慈濟台中靜思堂視察次世代疫苗快打站。因應室內戴口罩規定將鬆綁，王必勝提到，目前追加劑覆蓋率2成多加上感染產生自體免疫的共約6成，目標希望能打8成，未來也建議民眾1年打1劑，提升保護力。

王必勝說，因後續防疫措施調整，為讓後續作為更貼近民意更順暢，到全國22縣市拜訪，今天拜訪盧市長並視察次世代疫苗快打站，現在防疫進入收尾階段，希望民眾把保護力建立起來，未來也要把「一年打一劑」新冠疫苗觀念推廣出去。

王必勝指出，室內戴口罩規定20日要鬆綁了，需要一段時間大家才會適應，疫苗覆蓋率至今仍不夠，追加劑覆蓋率約2成多，加上部分民眾感染後產生自體免疫力，全部加起來約6成，目標希望能達到8成，未來也建議大家一年打一劑。

台中市衛生局長曾梓展也指出，以防疫觀點來說，今年施打的次世代疫苗保護大家預防新的病毒，要作為新的一劑，因先前打的3劑保護力已降低，建議民眾今年也打一劑次世代疫苗。

曾梓展提到，台中市75歲以上第4劑覆蓋率56.9％、第5劑32.6％；65歲-74第4劑覆蓋率62.9％、第5劑36.6％皆是全國第一。50-64第4劑疫苗覆蓋率28.3％，開設快打站希望提升青壯族群的保護力，適時追打次世代疫苗有好的保護力，盼能將覆蓋率拉高到近5成。

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