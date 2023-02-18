鍾明潓接受 方念華專訪。（TVBS提供）

方念華主持的《TVBS看板人物》日前邀保時捷全球首位女銷售處長鍾明潓分享在充滿陽剛氣息的汽車產業中，突破「性別」及「年齡」框架，如同方向盤般轉動不止的職涯經驗，節目更遠赴德國司徒加特，與她走訪保時捷的故鄉。

從小就是車迷的鍾明潓表示，會觀察爸爸開車的一舉一動，像是如何操控方向盤、轉彎及轉檔等，甚至認路細節全都記錄在腦袋裡，熱愛程度可見一般，不過如此喜愛車子的鍾明潓，卻沒有直接踏上汽車產業，她先是到瑞士就讀飯店管理，畢業後在飯店前台接待，在一切看似順利的飯店工作，個性積極的她決心給自己一個嘗試機會，毅然轉往報關工作，方念華好奇問道，跳脫舒適圈時都沒有一絲疑惑嗎？鍾明潓笑著坦言曾疑惑過10秒，不過也堅信「開心的動力也會讓自己更加地強大」。

從報關基層工作做起的鍾明潓，也自覺要像海綿一樣，不停地吸收跟學習，中途靠著不斷的主動爭取，一步步成為全球銷售處長；近年鍾明潓於台灣開創全新保時捷市場，當主持人方念華問及感受如何，她認為因為沒有人做過，可以毫無包袱地從零開始，不過也自認要抱持著開創性心態並盡力去做，不要產生一絲後悔。