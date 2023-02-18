歐盟國家質疑美國的《降低通膨法案》補貼電動車等清潔技術 （clean technologies）3690億美元的措施，對總部位於歐洲的企業不公平，可能使這些歐洲企業處於劣勢。此外，這些補貼主要提供給在北美的製造商，歐盟領導人擔心這會誘使企業離開歐洲。

根據美國的《降低通膨法案》，在北美以外組裝的電動車無法取得在美國的稅負抵減。

美國貿易代表處在戴琪與歐洲代表會晤後表示，就強化全球清潔能源產業的共同目標上，戴琪大使對美國與歐盟可以繼續密切合作表示樂觀。

歐盟希望獲得與美國貿易夥伴加拿大和墨西哥同等待遇，在加墨兩國製造的產品大多都納入美國的補貼計畫，但要美國國會修法是不太可能的事。

歐盟委員會與白宮已經成立一個高層級的工作小組討論這個議題

對《降低通膨法案》表達不滿的，不只有歐洲國家。南韓也試圖和美國就此事展開協商。

美國貿易代表處表示，戴琪和東布羅夫斯基斯也討論了雙邊正在進行的鐵鋁材貿易談判，隨著這場協商在2023年持續進行，雙方同意將保持密切聯繫。除此之外，兩人也談到了中國的貿易手段，「戴琪大使強調美歐雙邊共同應對中國的經濟脅迫與非市場手段非常重要」。

全球近一百個國家的政府高層與專家為這場慕尼黑安全會議齊聚一堂。美國派出了陣容龐大的代表團出席，其中包括副總統賀錦麗、國務卿布林肯，以及前眾議院議長裴洛西等。據悉布林肯將在周六與中國最高外交官員王毅會面，在中國間諜氣球事件導致布林肯延後出訪中國以及進一步升高美中兩國緊張關係之際，這場會面格外受到關注。