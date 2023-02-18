現代人都知道牙齒很重要，但其中盛行率高達8成的牙周病因初期症狀不明顯、進程緩慢，容易被忽略，但後期會導致牙齒脫落，牙醫師提醒，牙周病的病菌會侵入全身的組織系統，讓健康開始惡化，例如心血管疾病、肺炎、糖尿病、失智。

衛福部表示，台灣成人牙周病盛行率高達80%，其中47％問題嚴重。牙醫師葉昭孝在其臉書表示，牙周病即為牙齒周圍組織發生細菌感染的疾病，牙周致病菌及牙菌斑形成的牙結石會堆積在齒縫間，造成牙齦發炎、齒槽骨流失，此時致病菌也更易侵入全身組織系統，讓身體出現更多問題，包括心血管疾病、失智、鼻竇炎、呼吸道感染。

1. 心血管疾病

病菌一旦進入血管內，所釋放的發炎物質可能會導致動脈粥狀硬化，並讓血管內壁增厚，中風、心肌梗塞等風險就會提高。

2. 失智：

牙周病持續破壞齒槽骨，使牙齒不穩固易脫落，造成缺牙問題，一旦長期缺牙便會喪失咀嚼能力，大腦少了咀嚼的刺激而快速退化，失智風險就提高。

3. 鼻竇炎：

上顎齒列及鼻竇中間僅有一層薄薄的齒槽骨和鼻竇膜，若牙周病持續向上顎牙根尖破壞，會導致鼻竇發炎。

4. 呼吸道感染：

研究指出，牙周病患者呼吸道感染的風險較高，主要因為口腔內的細菌會進入呼吸道及咽喉處，更嚴重還可能會進入肺部造成肺炎。

5. 糖尿病：

糖尿病和牙周病會相互影響，糖尿病會使得唾液減少、免疫力下降等問題，嚴重牙周病則會讓糖尿病情更不容易控制，糖尿病患者罹患牙周病的風險相對較高。