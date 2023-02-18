不少人都有過「便祕」的困擾，一名20多歲女性愛吃沙拉、喝冰飲，飲食不均衡，長期下來造成糞便堆擠得越來越硬，誘發痔瘡及肛裂問題。中醫師余雅雯就推薦堅果、雜糧等，平常可多食用滋陰潤腸。

余雅雯在臉書發文指出，中醫認為，久患便祕的人，多為陰虛陽燥引起，平常可多食用滋陰潤腸的食材，如堅果、粗糧等。她在臨床上碰到20多歲女子，夏天吃較多生冷食物，像是罐沙拉、冰飲，早餐又沒空吃，「久了就造成糞便堆擠得越來越硬，誘發痔瘡及肛裂問題。」

余雅雯表示，引起便祕的原因很多，一般可分兩大類，神經系統因素：包括各種原因引起的神經、脊髓損害或先天性神經缺陷，使結腸和直腸的張力下降、腸腔過分膨脹及感覺障礙無便意而致便祕。

另外是腸道病變因素：某些全身性疾病，如內分秘、代謝性疾病及肛腸疾患等，可使腸道張力減低、蠕動減慢及腸道機械性阻塞導致便祕。

至於哪些食材可以緩解便秘？余雅雯說，久患便祕的人，多為陰虛腸燥引起。平時可多食用滋陰潤腸的食品以保持大便通暢，例如：蜂蜜、松子仁、芝麻、牛奶、桑椹、香蕉、優酪乳等，均有通便之作用。

此外，也可多吃蔬菜、水果、粗糙含纖維多、水分多的食物。

●粗糙的糧食：糙米、麥、玉米。

●各種蔬菜：豆芽、韭菜、油菜、茼蒿、芹菜、薺菜、蘑菇等等。

●各種水果：草莓、梅子、梨、無花果、甜瓜。

●各種堅果和植物種子：如杏仁、核桃、腰果仁、各種瓜籽仁、芝麻等。

●其他：如脂肪多的魚、鮮牛奶、酸奶、乳酸飲料。