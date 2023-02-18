一名網友分享「酒店選妃」過程，引起熱烈討論！其實挑小姐沒什麼訣竅，「自己喜歡就好」，但原PO的分享格外驚人，反而讓人充滿好奇。老司機推薦，這種體格的才讚好嗎？

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他上酒店消費，當小姐魚貫入場後，定睛一看傻眼，因其中一批6個人，每個人都「氣勢不凡」，已經不能用身材形容了，應該是體格，壯碩樣貌讓人不敢恭維。

「前幾天聘捆工，昨晚來了6個面試的」，原PO自嘲遇到粗壯的小姐，不知道該怎麼辦。其他網友紛紛開玩笑，「坐檯兼圍事，沒錢打到吐」、「白天扛瓦斯，晚上扛酒客」、「你先想好打人家槍的下場，好好說話」、「我叫的是傳播，你來的是傳說」。

反而是老司機出面為小姐們平反，「這種的便宜又敢玩，如果不計較顏值、身材，真的俗又大碗」、「這種的才讚好嗎」、「很多男人喜歡這味，你們太小看她們了，懂玩的就知道」。