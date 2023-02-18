公視金鐘身心障礙節目《聽聽看》日前錄製「手語劇場」單元，聽障主持人王曉書、陳濂僑、陳立育首次挑戰與視障朋友葉銘利、肢障朋友陳青琪夫妻檔，一起演出情境劇，演完王曉書忍不住驚呼：「這根本就是聽障版不可能的任務，為了解決溝通問題，照顧到不同障別的需求，真的超燒腦的！頭髮一定也白了許多！」

在劇中，王曉書開了一家「幸福不轉彎」共融咖啡館，雇用視障、聽障、肢障等不同障別的工作人員，希望創造一個互生互助的工作環境，讓身心障礙的朋友都能在這裡找到工作的成就感與自我價值的肯定。

王曉書說，「當初聽到要和不同障別的朋友一同演戲，十分驚訝，難度絕對是N次方！我可以跟肢障朋友勉強溝通，但是視障朋友看不到我比手語，而我又聽不到他的聲音，只能靠手語翻譯員做轉譯。」

過去「手語劇場」將公視戲劇的劇本演繹為手語版本，只要照著劇本演出即可；這次，「幸福不轉彎」共融咖啡館則是原創劇本，導演為了求自然、融入情境，所有溝通問題，都要王曉書自己想辦法排除障礙。王曉書表示：「有時，手語翻譯員因為鏡位，無法協助我與肢障朋友陳青琪溝通，我只能靠著讀對方的唇語、肢體動作，猜個八成，找到自己要『接話』打手語的時間點；而陳青琪跟我也很有默契，看到我手語打到兩手往身旁一攤，她就立即接話，幾乎零時差。」她更深刻體悟到：「只要願意，一起去想方法了解彼此的需求，溝通是沒有問題的。」

另外，節目中透過「職務再設計專員」指導，運用適合的工具「亮光計時器」，聽障者也能克服咖啡烘焙時，聽不到咖啡豆爆裂的關鍵聲音，掌握溫度與時間搭配，烘焙出好的咖啡豆，不需要再倚靠聽人的協助。