日本樂團「ONE☆DRAFT」自2006年成軍後，便於樂團活躍至今，累積一票粉絲力挺，不過41歲主唱LANCE昨(17日)宣布罹患喉頭癌第4期，全面停止演藝工作，讓粉絲直呼不捨之餘，也希望他能早日康復重返演藝圈。

LANCE昨日（17）透過官網宣布罹患喉頭癌第4期，透露自己從去年冬天便感到身體不適，過去曾發文表示：「不知為何喉嚨總是覺得刺刺癢癢」，未料就醫經過一連串精密檢查後，竟診斷出罹患喉頭癌，目前癌細胞轉移至食道、胃部，由於屬於第4期進行性癌症，決定專心治療的他，宣布將暫停演藝事業，也對造成相關人士不便公開道歉，不過樂觀面對病情的他，不改幽默風格向粉絲喊話：「要等我回來」。

「ONE☆DRAFT」官方網站發布主唱LANCE罹癌消息。（圖／推特）

「ONE☆DRAFT」由LANCE（MC&VOCAL）、RYO（VOCAL）、MAKKI（DJ）所組成，三人在學校時組團演出，畢業後先是各自尋找出路，MAKKI 成為俱樂部 DJ，活躍關東地區的大型活動，LANCE則前往美國求學深造，RYO 則是參加樂團持續演出，三人直到2006年再次聚首後，便組「ONE☆DRAFT」闖蕩樂團，雖然RYO中途退出該團，但其餘2人則是持續在樂壇發展，出道至今邁入15年，人氣依舊居高不下。