國民黨副主席夏立言訪陸團結束行程訪台，夏表示，訪陸過程反映的「三大訴求和關切」中，維護兩岸過去已經達成的民生協議，以及降低兩岸交流的不便和成本兩項，已獲得許多在陸台胞和基層農漁民的肯定，而且陸方也積極回應。（國民黨提供）

國民黨副主席夏立言訪陸團結束行程訪台，夏表示，訪陸過程反映的「三大訴求和關切」中，維護兩岸過去已經達成的民生協議，以及降低兩岸交流的不便和成本兩項，已獲得許多在陸台胞和基層農漁民的肯定，而且陸方也積極回應。

夏立言認為，此行不僅過程平順，也堅守平等、尊嚴交流原則，展現出國民黨追求兩岸和平穩定繁榮的努力和成果，相信對緩和當前緊張情勢會有所助益。

國民黨也表示，此行的三個主要目的，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，在夏立言結束訪陸後，至此皆已基本達成。

訪陸行結束前，夏立言昨天也在成都會見四川省委書記王曉暉。會談中王感謝，國民黨與台灣各界過去對汶川地震等其他四川災變給予幫助或慰問。

王曉暉也提到，四川有非常豐富的文化和旅遊資源，整體環境非常適合生活，因此近年來湧入不少外來人口，未來也歡迎更多台灣青年和民眾來此觀光旅遊或居住發展。

夏立言則回應，四川擁有豐富多樣的地理環境資產，但也須面對各種自然災害侵襲，對此多數台灣人應頗能感同身受；四川無論自然風光、歷史人文、飲食習慣等各方面，都對台灣民眾有很大吸引力。

夏立言說，希望台灣與四川能多交流合作，不僅讓更多兩地人民認識彼此的美好，也能夠彼此互相關懷、共同面對挑戰，進而促進兩岸的和平與繁榮。

而夏立言昨天與成都當地台商、台胞座談中，多數與會者均反映，期盼盡快恢復疫情前原有航班、航點。夏回應，目前兩岸通航受限，不僅傷害兩岸經濟社會疫後復甦的動能，更嚴重影響一般人民正常生活和交通往來的權益。

夏立言說，此次訪陸行已充分感受大家對恢復兩岸航點、航班的關切與急迫性，國民黨會盡最大努力推進此事，督促民進黨政府早日履行「恢復兩岸健康有序交流」承諾。