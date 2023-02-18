雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區阿媽公園生態豐富，曾被列入交通部全台觀光遊憩據點，後因疫情期間遊客減少不再列入，六輕18日表示20日室內口罩令解禁後將恢復一般參訪活動，將規畫阿媽公園結合廠區北側濁水溪出海口生態園區，介紹六輕致力生態維護情況，打造雲林沿海生態旅遊景點。

六輕阿媽公園是台塑企業創辦人王永慶、王永在兄弟為紀念母親王詹樣所建，位於六輕廠區入口處小白宮後方，占地約7公頃，種植上萬株各式花木，設有2座人工湖、玫瑰花園、瀑布造景與腳底按摩步道等設施，每逢假日常有民眾攜眷到此遊玩，冬天野鳥出沒，也成為愛鳥人士賞鳥地點之一。

六輕管理部表示，疫情前阿媽公園經常有遊客來訪，每年春假期間更是人潮不斷，交通部因此列為全台觀光遊憩據點，作為雲林沿海旅程參考。但疫情期間人潮明顯減少，今年已沒有列為遊憩據點，目前疫情趨緩，加上20日室內口罩令將解禁，因此將恢復廠區一般參訪活動，讓民眾了解六輕在生態維護的努力。

管理部說，阿媽公園綠美化有成，可說是「工廠公園化」示範點，陸續有台灣藍鵲、白頭翁、斑鳩、綠繡眼、白鷺等鳥類來此棲息，其中以綠頭鴨數量最多，綠頭鴨雖屬候鳥，但只要環境得宜，便會定居成為留鳥，目前已有數十隻在人工湖定居繁衍。

管理部指出，水利署第4河川局進行濁水溪揚塵防制計畫，並在六輕北側打造「濁水溪出海口生態園區」，成為愛鳥人士的新樂土。為讓更多人了解阿媽公園的美麗生態，將結合生態園區規畫生態遊程、環境教育導覽，打造雲林沿海特色景點。