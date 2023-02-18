衛生局稽查期間也提供「烤鮮蚵5安心｣圖卡，讓業者張貼在店內明顯處。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

布袋、東石一帶烤蚵仔吃到飽的業者共14家，逢假日幾乎每間店都高朋滿座。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣沿海時興烤鮮蚵吃到飽，自助烤生蚵店林立，現已多達10多家，近日傳出有民眾吃完烤蚵大餐後，一家人狂拉肚子，為保障消費者飲食安全，嘉義縣衛生局啟動專案輔導稽查，14家生蚵鮮烤業者有2家不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令改善，同時也呼籲民眾生蚵要烤熟才能食用，避免腸胃症狀發生。

布袋、東石一帶烤蚵仔吃到飽的業者共14家，逢假日幾乎每間店都高朋滿座，衛生局近日特別啟動專案輔導稽查，查核重點包括餐飲從業人員每年應主動健檢、作業中戴口罩、穿著整潔衣帽或工作服、注意手部清潔、製餐過程應避免生熟食食品交叉汙染、食材及器具容器有無離地存放等項目，查核結果有2家未符合食品良好衛生規範準則，已要求改善完畢。

衛生局長趙紋華表示，有民眾疑似因吃烤蚵出現腸胃症狀，衛生局已全面加強烤生蚵業者輔導與稽查，經過查證，發現症狀多半來自生蚵未完全烤熟就吃下肚，導致身體不適。提醒民眾烤鮮蚵五大安心步驟，一食材要新鮮，二應充分烤熟，三手部要清潔，四生蚵勿生食，五生熟食分開盛裝，千萬不要為了追求口感，吃下未熟生蚵，導致腸胃不適。

衛生局也呼籲餐飲業者做好自主管理，未符合規範將違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處6萬元以上，2億元以下罰鍰。衛生局稽查期間也提供「烤鮮蚵5安心｣圖卡，讓業者張貼在店內明顯處，再加上腸胃症狀常因諾羅病毒引起，要求食品業者要遵守食品良好衛生規範準則，加強環境清潔消毒，海產應煮熟後再讓民眾食用。