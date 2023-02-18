柏林聯首席射手 貝克 本賽季取得 7顆進球（圖片來源︰達志影像）

本賽季德甲爭標形勢十分緊湊，球拜仁慕尼黑(第一)、柏林聯(第二)和多特蒙德(第三)的積分只有3分距離，每一場勝負都直影響到排名。第二位的柏林聯本周日將會主場對上倒數第一的沙爾克04，自然是取分的好機會。本場首選不讓分/柏林聯勝，進取一點可選大小 [總分]大2.5甚至3.5。

【足球-德甲】[沙爾克04 @ 柏林聯][02/19 (日) 22:30] [編號 543]

柏林聯近年冒起得大分之，2019/2020 的球季升上德甲之後迅速站穩以總排名季第十一完成賽季，隨後的兩個賽季更以(2020/2021)第七名以及(2021/2022)第五名完成。來到了本賽季柏林聯成績更進一步，目前排在第二位只落後拜仁慕尼黑1分。

柏林聯歇冬後5場德甲聯賽以及1場德國盃都取得勝利，注意在這6場勝仗當中，只有2場勝出球數是多於1球，可見並沒有太大的能力「大」勝對手，原因可從首席射手，本賽季只攻進7球的前鋒 舍拉爾多·貝克 Sheraldo Becker 得到證明。所以與其挑戰讓分，不讓分反而機會更大。

沙爾克04 因受財政問題困擾雖然本賽季重返德甲但也無力擴軍，剛剛冬季轉會窗增援都只限跟歐洲各球會借用了6名球員，另外從二軍起用了日本前鋒上月壮一郎。沙爾克04和斯圖卡特除了是本賽季德甲僅存的兩支在客場未曾1勝的球隊外，還保持一項不光榮紀錄，就是最近的70場德甲比賽只取得5場勝利。

雖然柏林聯攻力不算太強，但沙爾克真是太弱，本場首選不讓分/柏林聯勝，也可選擇大小 [總分]大2.5甚至3.5。

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美國小將 雷納 歇冬後已取得 3顆進球 表現令人讚賞（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德在歇冬後氣勢凌人，聯賽5連勝。本場遇降級區球隊柏林赫塔，球隊力求6連勝，進一步拉近榜首拜仁慕尼黑的距離。本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可選大小[總分]大2.5。

【足球-德甲】[柏林赫塔 @ 多特蒙德][02/20 (一) 00:30] [編號 544]

多特蒙德在歇冬前聯賽2連敗，怎知在世界盃到歇冬期間反彈，到目前為止已經9連勝，包括聯賽5連勝。其中美國小將 雷納 Giovanni Reyna 更成為奇兵，在這聯賽5連勝中有3次取得進球，表現令人讚賞。另外的好消息，賽季前被驗出患睪丸癌的前鋒 塞巴斯坦·哈勒 Sébastien Haller，康復後已有進球，令球隊士氣大振。球隊周中乘勝追擊，藉小將 卡里姆阿德耶米 Karim Adeyemi 的進球，主場1:0擊敗英超億萬大軍切爾西。

柏林赫塔 近幾個賽季都在降級區掙扎，上賽季僥倖在附加賽勝出成功保留德甲席位，不過本賽季並沒有好轉的蹟象。球隊雖在上周聯賽4:1擊敗慕森加柏，但之前4場聯賽全敗，而且在4場敗仗中只攻進了1球卻丟了13球。本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可選大小[總分]大2.5。

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