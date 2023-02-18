楊皓如大方嗆辣的談話風格深受大眾喜愛，近年來多次登上各大綜藝節目，也經常分享自己遇到糗事。最近她在節目中坦言，曾發生過自報名號求訂位，以為自己出名了才順利定位成功，卻最後竟是因為店員「聽錯了」而產生的烏龍事件。

楊皓如日前在節目《11點熱吵店》分享自己太過「自戀」而發生的糗事，指出因為走在路上時常被人認出，自認有知名度不低，豈料，多次去電視台錄影時，竟發生了警衛認錯人的慘劇，不僅被誤認是其他藝人，更誇張的一次是將她誤認為外送員，拿起對講機：「XXX（節目名）送羊肉爐。」讓她因此氣到在臉書上發文，希望網友能幫她評評理。

此外，楊皓如更提到一件讓她在朋友面前丟盡臉面的故事，表示有間名店不能訂位只能現場排隊，但她不死心打電話過去詢問並直言：「我是藝人楊小姐」，而店員也告知她直接來就行，讓楊皓如以為真的「耍特權」訂位成功。

豈料，當楊皓如帶著一行12個人浩浩蕩蕩的穿過排隊人群到櫃檯時，店員卻表示是將「藝人」聽成「一人」，並解釋若是一位的話便能直接進去。但她因為帶著親友團，就只能被擋在門外，使她當場淪為笑柄，苦笑說：「我被我們家的人笑到現在。」