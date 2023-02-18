土耳其年產200萬輛的汽機車市場規模，KYMCO光陽機車土耳其當地深耕多年，數個月前KYMCO執行長柯俊斌親赴土耳其，與通路夥伴在當地發表KYMCO CV3三輪旗艦重機。

此次土耳其強震破壞力強大，數千棟建築崩塌、地形也因受擠壓變形，讓搜救車輛難以進入災區進行搜救，因此光陽集團執行長柯俊斌也在第一時間宣布捐助10台KYMCO 300cc高排氣量的全地形車(一台市價台幣30萬)，當地受災現場因封閉，不利其他車輛進入，土耳其工業部表示ATV全地形功能車，非常適合深入地形破壞的震災區域，克服各種地形運載救援物資抵達災區，盼能為救援隊縮短通行時間，在傷者安置、物資運送、災後重建等方面也能提供棉薄之力，呼籲各界共同響應，也為土耳其祈福能早日度過難關。

柯俊斌執行長也表示：「台灣人感同身受，KYMCO已經請土耳其通路夥伴協助，將提供各式賑災物資援助，希望對這場世紀巨震的災後救援及重建能夠有幫助。」