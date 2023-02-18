波登斯 傷癒復出後已為狼隊攻進了5顆進球（圖片來源︰達志影像）

英超爭標形勢在剛剛的周中比賽之後出現了變化，曼城3:1擊敗兵工廠後，兩隊同得51分，曼城以球差(+36)壓過了兵工廠(+26) 暫時升上了榜首。由於曼城會在4月再次對上兵工廠，加上兩隊都要兼顧已復賽的歐洲賽事，冠軍鹿死誰手，仍然充滿變數。

既然如此，倒不如繼續選擇一些中下游隊伍對壘的比賽，本周首選的是狼隊主場對伯恩茅斯。狼隊改由前西班牙國家隊主帥 尤倫·洛佩吉 Julen Lopetegui 帶領之後，成績反彈升至第十五位。相反伯恩茅斯2023年還未打開勝利之門，已掉進了降級區之內。本場首選不讓分/狼隊勝，也可考慮大小[主隊]大1.5和大小[客隊]小1.5。

【足球-英超】[伯恩茅斯 @ 狼隊][02/18 (六)23:00] [編號 509]

狼隊自去年11月14日改由前西班牙國家隊總教練洛佩吉接手之後，成績有即時反彈，期間聯賽7戰4勝1平2敗，而當中2場敗仗分別是輸給了曼城(第一)和曼聯(第三)。從2023年開結算聯賽則是5戰3勝1平1敗，不敗率達80%、勝出率則有60%。其中新任隊長 克雷格·道森 Craig Dawson 攻進了1球、傷癒復出的翼鋒 丹尼爾·波登斯 Daniel Podence 也有好表現，目前為止已攻進了5球，跟中場 魯本·內維斯 Ruben Neves 並列為球隊首席射手。

英超換總教練頻繁，而本賽季還出現了一個特別情況，就是新任總教練上任的第1場比賽，球隊都可以不敗。伯恩茅斯也曾享有這個紅利，蓋瑞·奧尼爾 Gary O'Neil 在賽季初接任後球隊成績反彈。可惜在世界盃後無以為繼，2023年起各項賽事6場不勝，成績2平4敗，仍沒有打開勝利之門，已跌到聯賽第十九位，更有傳伯恩茅斯可能會再換新總教練。

狼隊成績不斷改善，相反伯恩茅斯繼續沉淪，本場首選不讓分/狼隊勝，也可考慮大小[主隊]大1.5和大小[客隊]小1.5。

推薦︰ <足球>509伯恩茅斯 @ 狼隊 不讓分/狼隊勝、大小[主隊]大1.5、大小[客隊]小1.5。

麥卡利斯特 為阿根廷贏得世界盃冠軍（圖片來源︰達志影像）

布萊頓是本賽季英超的奇蹟，雖然有主力球員以及主教練都離隊，但仍然維持好成績，2023年球隊7戰更保持不敗，周六遇上另一支奇蹟球隊富勒姆，首選不讓分/布萊頓勝，也可考慮大小[總分]小3.5甚至2.5。

【足球-英超】[富勒姆 @ 布萊頓][02/18(六) 23:00] [編號 513]

布萊頓自2023年各項賽事7場不敗，成績為5勝2平，勝出率達71.4%，包括聯賽和足總盃都主場擊敗利物浦，而總教練 羅貝托·德澤比 Roberto De Zerbi 應記一功，這位義大利籍主帥在接手後球隊成績和整體表現反而更上一層樓。中場 麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 成為阿根廷贏得世界盃冠軍主力、厄瓜多中場 莫伊斯·凱塞多 Moisés Caicedo 更獲兵工廠出價7,000萬鎊招攬，只是布萊頓拒售才留下來。當然更值得留意是日本國腳三笘薫，此子在世界盃大爆發後，回到英超更是信心十足，近6場聯賽就攻進了4顆進球並交出1助攻。

富勒姆也是本賽季英超的奇蹟球隊，聯賽23戰35分排名第七位，這樣的成績對上一支升班球隊來說是超出期望。富勒姆最近10場成績為5勝1平4敗，當中的4場敗仗分別是輸給了曼城(第一)、曼聯(第三)、紐卡索聯(第四)和熱刺(第五)，都是排名較高的球隊。本場恰巧遇上在其排名之上的布萊頓(第六)，還是選不讓分/布萊頓勝，也可考慮大小[總分]小3.5、2.5。

推薦︰ <足球>513富勒姆 @ 布萊頓 不讓分/布萊頓勝、大小[總分]小3.5、2.5。