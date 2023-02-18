2月18日12時許，高雄21歲郭姓男騎士騎機車行經仁武區鳳仁路（北往南），因不明原因撞上路旁停放的拖板車，頭部受傷。救護人員到場對郭男做CPR（心肺復甦術）之後，送往榮總醫院。至於肇事原因，仍待警方一步釐清。
警方初步調查，這起車禍為自撞事故，當時現場一輛拖板車停在事故地點慢車道上，郭姓男騎士不知為何撞上拖板車。
仁武警方也呼籲，駕駛人務必要注意停、慢標誌、標線，並做好減速慢行及停車再開，更要注意車前狀況，遵守交通規則。
2月18日12時許，高雄21歲郭姓男騎士騎機車行經仁武區鳳仁路（北往南），因不明原因撞上路旁停放的拖板車，頭部受傷。救護人員到場對郭男做CPR（心肺復甦術）之後，送往榮總醫院。至於肇事原因，仍待警方一步釐清。
警方初步調查，這起車禍為自撞事故，當時現場一輛拖板車停在事故地點慢車道上，郭姓男騎士不知為何撞上拖板車。
仁武警方也呼籲，駕駛人務必要注意停、慢標誌、標線，並做好減速慢行及停車再開，更要注意車前狀況，遵守交通規則。
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