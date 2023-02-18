（取自菱傳媒官網）

網路媒體《菱傳媒》昨（17）日獨家踢爆行政院發言人陳宗彥過去任職台南市政府時期接受業者性招待，不過目前傳出《菱傳媒》官方網站大當機，引發外界聯想。

根據《菱傳媒》的報導指出，之所以陳宗彥接受性招待的事件會曝光，起因是當時台南地檢署在2011年間，因接獲民眾檢舉，轄區內有警員疑似收賄、接受性招待，藉此包庇違法色情業者，檢方隨即聲請掛線監聽慷樂隊等酒店實際負責人連恆，連的特助王孝瑋及相關人士，結果卻不慎監聽到陳宗彥跟酒店業者的曖昧對話，才意外發現此案。

民眾黨立委陳琬惠昨日爆料，指新上任的行政院發言人陳宗彥，在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待等事。

而陳宗彥事件爆發後，政治評論員咸指這件事情跟綠營內鬥有關，國民黨台北市議員游淑慧甚至引用《五億探長》的電影台詞稱，「你動我的馬，我就幹你的狗」來形容這件事情。

而目前傳出，踢爆陳宗彥事件的網路媒體《菱傳媒》官方網站大當機，引發外界聯想。