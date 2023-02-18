新竹一名離婚人夫，於離婚前和女老師發展婚外情，女老師將2人性愛過程寫成日記送給人夫，正宮發現後，為了和人夫搶日記不慎摔下樓，氣得致電要小三付20萬元醫療費，期間還不斷打電話恐嚇對方要將性愛日記拍照上傳，正宮被依恐嚇危害安全罪，判處拘役30日。正宮不服上訴，在高院審理時哭訴「我太天真了」，仍遭駁回定讞，事後因雙方和解，宣判正宮緩刑2年。

據判決書指出，人夫與妻子結婚多年，2020年2月人夫在打羽球時，認識一名年輕貌美的女老師，2人火速發展成男女朋友關係，人夫同年8月就與妻子協議離婚，期間女老師把交往過程寫成一本性愛日記，送給對方，怎料遭正宮發現，正宮為了和丈夫搶日記本，不慎摔下樓梯受傷住院，便致電給女老師，要求對方賠償醫藥費20萬元，期間，正宮還不斷打電話恐嚇女老師，嚇得女老師報警提告。

新竹地院法官調查後發現，女老師答應支付20萬，而正宮僅是討回20萬而已，與恐嚇取財的構成要件不同，故不構成恐嚇，但正宮傳訊息告訴對方：「我現在出發去你學校，你可以躲，我就把文件發給學校」、「除了學校，我也會聯絡你公公」，並將私密日記內文翻拍照片檔案傳給女老師。

法官認為，正宮未能以理性的態度溝通、解決紛爭，以威脅女老師名譽的方式進行恐嚇，依恐嚇危害安全罪，判處其拘役30日，得易科罰金3萬。

正宮不服上訴，泣訴「我又沒恐嚇她，她也沒害怕我」，她以為講實話就不會有事，高院考量女老師與正宮和解，雖駁回上訴，但給予正宮緩刑。