總經理苟嘉章表示，SM2268XT主要是針對消費級SSD市場所開發出的產品，慧榮的SSD控制晶片在PC OEM的新案不斷增加，SM2268XT的推出更展現慧榮致力於研發這些客戶所想要與需要的產品，以支援更高速的次世代NAND快閃記憶體。

SM2268XT搭載雙核心ARM R8 CPU，內含四個PCIe 16Gb/s資料匯流排，並支援四個NAND通道，每個通道最高可達3200 MT/s，讓SSD設計人員能夠充分利用次世代高速TLC和QLC 3D NAND，開發出更高效能SSD。其多核心設計可自動平衡運算負荷，以提供領先業界的超高效能，循序讀/寫速度可達7400/6500MB/s，隨機讀寫可達1200K IOPS。此外，其先進的架構有助於提供更低耗電及更嚴密的資料保護，為具備成本效益的DRAM-less PCIe Gen4 NVMe SSD解決方案帶來更高效能與高可靠性。

SM2268XT採用全新的系統架構、主機記憶體緩衝器(HMB)，搭載慧榮全新第八代NANDXtend ECC技術，結合專利的4KB LDPC ECC引擎和RAID功能，提供極佳的錯誤校正能力。SM2268XT是專為符合成本效益的次世代TLC與QLC 3D NAND所設計，讓具備成本效益的SSD能夠廣泛應用於各種類型的筆電，不管是高效能、市場主流或初階的機種。