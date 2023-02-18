2／21是農曆2月初二，除了是土地公生日，也是民俗上「龍抬頭」的節日，傳說是玉皇大帝赦免龍王、解封的日子，命理專家小孟老師指出，有3生肖財運極旺，尤其是屬羊的人不僅財務帶來收益，在貴人加持下也能迎來好運。

▍TOP 3、生肖狗

屬狗不論是正財或是偏財運都提升很多，只要事業上積極努力，都能有機會拿到一筆可觀的業績獎金或紅利。若有閒錢，不妨小試手氣，有機會贏得一些額外的財富，但應拿捏好分寸。

▍TOP 2、生肖猴

屬猴這段時間好奇心較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發副業、多一份新的收入；想要偏財的人可以嘗試刮刮樂，說不定會有意外之財。

▍TOP 1、生肖羊

屬羊的人天生敢衝敢拚，不畏懼任何困難和挑戰，面對事情不僅相當有主張，也能按照自己的想法進行，整個人顯得格外自信勇敢。此外，出眾的領袖魅力不僅能帶來財務上的收益，也能為自身的說服力加分，驅使別人為你辦事，或引來貴人相助。