一般銲接技術大多使用在建築或工業領域，其實也能運用在藝術展品和歷史文物的維護。勞動部勞發署桃竹苗分署「銲接實務班」的在訓學員韓克瑄，過去曾先後在台南奇美博物館及荷蘭國家博物館擔任文物修復師，為專攻金屬文物展品修復，她報名銲接職訓，盼在結訓後投入金屬文物修復師的工作，努力為文物爭取重新亮相機會。

韓克瑄大學就讀中文系，研究文字學時接觸到青銅器，從此愛上金屬文物，立志成為文物修復師，為精進文物修復知識與技術，她先到台南藝術大學古物所取得碩士學歷，再到奇美博物館擔任文物修復師3年，再赴荷蘭阿姆斯特丹大學文化資產修護研究所深造，取得文物修護碩士學歷，畢業後進入荷蘭國家博物館擔任文物修復師。

韓克瑄在文物修復領域深耕8年，有明確職涯規畫，為專攻金屬類文物與展品修復，她報名參加銲接實務班，盼未來運用所學在修復工作上，更能以專業判別文物的產出製程及採用何種技法修復。

韓克瑄說「不只是來學技術，更是來學知識！」她舉例，面對博物館藏品，不僅需要處理技術，更需廣博瞭解每種銲接技術的發展時間與脈絡等知識，才能對應並判斷藏品的製作時間歷程、銲道成型方式及銲接缺陷改善等，未來才能將所學運用在工作發揮所長。

韓克瑄回憶參訓時期，她感謝訓練師簡傳恩的指導，不僅讓她學會掌握銲接技巧，更幫助她了解每種銲接技術適用在哪些材質的藏品，對她五花八門的問題，也都有問必答，讓她這次參訓收穫滿滿；她笑說，剛開始每天回家都累癱，手臂也因長時間使用手工器具施力，痠得舉不起來，歷經600小時訓練後，她秀出練出的肌肉，也算是另類成果。

桃竹苗分署長林淑媛表示，近年報名參加銲接職訓的女性學員有明顯增加趨勢，可見銲接技術的職業性別刻板印象逐漸被打破，加上女性學員細心、穩定度夠，銲道的細膩度不輸男學員。

林淑媛說，為培育優秀銲接技術人員，已翻新擴建新銲接工場，讓訓練空間更寬敞且便於機台操作，設備也汰舊換新，更符合業界需求。她也鼓勵勞工朋友跨領域學習，增加其他專業，讓職場路更寬廣，歡迎有興趣跨入銲接領域的失、待業民眾，可上台灣就業通查詢課程、報名參訓。