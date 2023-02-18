行政院發言人陳宗彥因召妓爭議請辭下台，成為行政院長陳建仁內閣第二位下台官員。立法院國民黨團總召曾銘宗今批評，現在的陳內閣不是螺絲鬆了，而是螺絲掉滿地，依照民調滿意度38％，不滿意度34％，陳內閣恐怕很快又要改組了。

外傳陳宗彥遭爆料，與民進黨內鬥爭有關。國民黨團書記長謝衣鳯說，希望所有政務官都可以堅持自己的品德與品行，但也相信相關發展與民進黨內派系鬥爭、總統大選有關；民進黨內鬥爭會愈演愈烈，大家可以耐心看這齣戲怎麼演下去。