俄烏戰爭將屆滿1年，西方各國領袖今天在德國舉行的慕尼黑安全會議評估這場撼動歐洲的戰爭之際，死守烏東小城巴赫姆特的烏軍呼籲外界提供更多武器。

路透社報導，在巴赫姆特（Bakhmut）附近，烏克蘭士兵德米特羅（Dmytro）站在雪中呼應自家總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在慕尼黑安全會議上的籲求：「請給我們更多軍事裝備、更多武器，我們就能對付俄國占領者、殲滅他們。」

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1年，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊正在加強對烏東的攻勢。

烏克蘭正計劃在春天發動反攻，希望能從西方盟國取得更多、更重型、射程更遠的武器。

在冰天雪地的戰場上，烏克蘭士兵德米特羅向來訪記者展示澳洲提供的「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車在巴赫姆特帶來的好處。俄軍連月猛攻仍未能奪下巴赫姆特，目前俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）正在攻打此地。

德米特羅還說，這種裝甲車可以讓士兵少挨子彈、撤退傷兵及掩護偵察，「曾有開車觸動反戰車地雷但士兵僅受瘀傷的案例。士兵們並沒有受重傷，效果非常好」。

盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）表示，當地遭受的地面、空中攻擊正在增加。

赫戴受訪時提到鄰近城市克爾米納（Kreminna）的戰況，對當地電視台說：「可謂四面楚歌。（敵軍）頻頻企圖攻破我們的防線。」

俄羅斯在最新的戰報更新表示，昨天針對烏克蘭發動的一波飛彈攻擊已達成目標，擊中供應烏軍燃料和彈藥的設施。

基輔當局表示有36枚飛彈來襲，其中16枚遭擊落，但烏國最大煉油廠克列緬丘格煉油廠（Kremenchuk Oil Refinery）遭擊中。