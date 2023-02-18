台南為賴清德本命區，子弟兵陳宗彥遭爆出長期接受性招待醜聞，引發政壇議論紛紛，台南市議會國民黨團今天怒轟民進黨執政30年毀了台南，繼「黑金之都」後，如今遭譏為「官員長期接受性招待之都」，籲台南地檢署深入追查11年前陳宗彥性醜聞案，也要賴清德說清楚有無介入司法關說。

國民黨團書記長蔡育輝指出，陳宗彥跟著賴清德一路到行政院，如今爆出他11年前在台南市政府新聞處長任內喝花酒，引發討論，現在大家最想知道的是陳當初到底有沒有幫酒店業者關說請工務局放水？再者，是賴清德和陳美伶有無向費玲玲關說，導致地檢署不偵辦陳宗彥的案子？

蔡育輝提到，大家都知道陳美伶和台南地檢署檢察長費玲玲是同學，而且關係良好，要選總統的團隊一定要說清楚，為什麼檢察官簽辦後，但費玲玲為何不辦？

蔡育輝說，陳宗彥遭指喝花酒的同一時期，也發生李全教議長賄選案，證據不明確就被羈押2個月，還先以民事起訴再慢慢找證據，反觀陳宗彥涉及貪汙治罪條例，全案怎麼會無疾而終，請法務部查明，是否有人施壓關說？