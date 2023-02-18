苗栗縣西湖鄉瑞湖國小是縣府設置的5個防災園區之一，校園內設有穀倉以備不時之需。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉瑞湖國小是縣府設置的5個防災園區之一，校內設有傳統抽水系統。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉瑞湖國小是縣府設置的5個防災園區之一，校內設有火箭爐搭建方法簡介。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉瑞湖國小是縣府設置的5個防災園區之一，校內設有魚菜共生場。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在西湖鄉瑞湖國小舉行災後求生體驗，縣長鍾東錦與學童共同體驗。（謝明俊攝）

土耳其發生強烈地震，災後倖存者求生成為重要課題，苗栗縣政府從3年前就選定縣內5所小學設置防災園區，為了防範國內一旦發生重大災害，讓學童了解如何災害自救求生，苗栗縣政府18日上午在西湖鄉瑞湖國小防災園區舉辦野炊體驗，教導小朋友們如何烤製蛇麵，烤魚、烤地瓜，以磚塊疊製火箭爐來炊煮食物，苗栗縣長鍾東錦到場和學生們一同體驗，鼓勵學生學習多樣化，在萬一有需要時可以自助助人。

苗栗縣政府18日在西湖鄉瑞湖國小舉行災後求生體驗，教導學童如何烤魚、烤地瓜。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在西湖鄉瑞湖國小舉行災後求生體驗，學童體驗烤蛇麵。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在西湖鄉瑞湖國小舉行災後求生體驗，教導學童以火箭爐煮蛋花湯。（謝明俊攝）

台灣住處板塊交接處，地震頻仍，尤其是921大地震更是讓許多人餘悸猶存，苗栗縣長鍾東錦就回憶起小時候聽長輩提起的關刀山大地震，他出生的南庄鄉南埔村內就有數10名鄉親喪命，因此，他對於防震防災準備及教育工作特別重視，才親臨瑞湖國小參加這場災後72小時求生體驗。

苗栗縣政府從3年前起，選定頭份市永貞國小、苗栗市文山國小、南庄鄉蓬萊國小、獅潭鄉獅潭國小及西湖鄉的瑞湖國小等5所小學，設置防災學園，利用城鄉學校的不同環境，設置不同的防災教育設施，18日舉行災後72小時求生體驗的瑞湖國小，就設置有菜園、防災小站、磚窯、火箭爐、穀倉、魚菜共生、養雞園等10餘項自救求生設施，平日提供縣內各校前來觀摩學習如何使用這些設施，在遭遇各類重大災害後自救生存。

18日上午，縣府教育處還安排大湖鄉武榮國小、卓蘭鎮雙連國小等2校師生一同來體驗，瑞湖國小並結合西湖鄉當地社區發展協會的大哥哥及阿伯、阿婆，親自教導小朋友們如何烤煮食物，包括了最方便的烤蛇麵、烤地瓜、鹽烤魚、紙箱烤全雞、野菜沙拉等食物，並以磚塊疊製火箭爐來烹煮食物，讓自己在災後得以自存救人。