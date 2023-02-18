賓士預計今年汽車部門的營益率將為12%至14%之間。集團整體的獲利將稍低於2022年水準；而汽車部門的銷售預計同於去年水準。

財報指出，該預測是基於以下事實，包括歐洲需求疲弱、中國從疫情封鎖中緩慢反彈、能源和原物料成本上漲，以及通膨壓力，此外美國前景是看好的。

高階的汽車往往能使賓士維持較高的獲利率，並抵銷成本高漲的影響。預計頂級系列的車款銷售將較2022年略有上升。

賓士的財測是一致於整體汽車業對今年充滿挑戰性的警告。德國汽車協會最新預測，今年全球汽車銷售將為7400萬輛，年增4%，但是仍較疫情前的水準低上約8%。

賓士財務長Harald Wilhelm認為，賓士首要任務是在定價和銷量之間取得平衡；而去年的獲利增長，大多是來自於定價的調漲。

執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)表示，該公司正在包括英國在內的歐洲數個市場「悄悄地」轉向為直銷模式，並打算在德國也這麼做。他補充稱：「你把自己從批發商的角色轉變為零售商，這也會改變你對企業經營的整體態度」。

直銷將會為公司節省成本，並且消除顧客疑慮，即認為在比價之下，自己可以從另一個經銷商獲得較好的報價。

關於中國的電動車市場，執行長說，中國的奢華電動車市場正處於萌芽階段，需要「策略上的耐心」。賓士此前曾表示，自己不屬於平價電動車市場。

賓士2022年的營益率為14.6%；獲利並增加28%，為205億歐元。

賓士並公布第四季獲利為54億歐元，高於分析師預期的50億歐元。

該公司在周五稍早宣布，至2025年將回購最多40億歐元的股票，並建議每股派息5.2歐元。