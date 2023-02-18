日圓跌破134日圓對1美元，富蘭克林證券投顧表示，日圓近周下挫2.12%，日本政府正式提名植田和男為日本央行(BoJ)下任總裁，市場認為日本央行不會急於調整殖利率曲線控制(YCC)政策，以致日圓承壓。

富蘭克林證券投顧指出，隨日本政府正式提名植田和男為下任日本央行(BoJ)總裁，根據他過往的言論，市場認為植田和男可能不會急於退出寬鬆貨幣政策！預測短期內日圓的升勢可能暫歇，預計將落在132-138區間，但仍需留意「新官上任三把火」的可能性，不排除未來仍可能調整殖利率曲線控制(YCC)措施或修改前瞻指引，進而對日圓造成重大影響。

此外，值得留意，日本央行本周宣布，將在今年4月啟動央行數位貨幣（CBDC）試點項目，以測試數位日圓的使用情況。各國央行正加緊探索推出CBDC的可能性，目前中國在全球開發CBDC的競賽中處於領先地位，而日本等發達經濟體希望趕上中國的腳步。日本央行支付及結算部主管神山一成表示，試點項目將進行數年，並與商業銀行及非銀行結算公司等進行討論，未來或與零售商及消費者進行實質交易試驗。他亦稱，就發行央行數碼貨幣時間表上，日本要緊隨其他先進經濟體。