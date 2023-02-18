合庫金(5880)暨銀行董事長雷仲達自上任以來積極發展電子支付、數位網路銀行，對金融科技服務亦展現高度重視，投入大量人力與資金進行商品服務的研發與改良，並積極申請金融專利以保護創新技術不受侵害，自107年起已連續5年榮登國內法人專利申請百大榜單(107年92名、108年71名、109年37名、110年18名、111年11名)，且案件數屢創新高，顯示研發人員對於智慧財產的保護機制已有相當程度的認知。

合庫自108年率公股銀行先河成立「創新實驗室（CoLAB）」以來，集結跨領域人才，激發金融科技的創新思維，不斷尋求金融服務轉型契機，加速提升專利申請的量能及應用場景。截至111年底已成功取得415項專利，內容涵蓋大數據、行動平台、AI及安控機制等多種面向，並積極應用於銀行業務的各個層面，其中「採購平台控管系統及方法」發明專利，運用創新管理思維，在交易、請款與撥款三節點上突破既有限制，提供快速安全便利的金流服務，不僅打造新型態數位金融生態圈，更勇奪111年「TCSA台灣企業永續獎」單項績效評比之「創新成長領袖獎」殊榮。

合庫近年推動金融科技創新不遺餘力，致力於更多元便利的客服體驗，為了提高同仁參與研發的意願，也祭出獎金制度，使得專利申請取得不斷締造佳績，更能完整保護公司的無形資產，增加產品服務價值。此外，在智慧財產管理方面，合庫109年起導入「台灣智慧財產管理制度(TIPS)」，建立內部機密管理措施，首年就拿到A級驗證，為落實公司內部智慧財產管理計畫，持續舉辦講座或訓練課程，提升員工智慧財產保護觀念，同時強化核心技術保護，奠定企業永續經營文化，以更積極且具前瞻性的行動促進社會良善循環。