大學學測成績即將在23日公布，高教資訊平台「大學問」公布最新統計數據，中正大學犯罪防治學系及政治大學傳院不分系分別位居熱門科系冠、亞軍，主要是青少年對社會心理等自我探索有著高度興趣，且喜歡偵探類影集或電影，以及社群網路興起，年輕人大多立志成為網紅，讓這兩大科系人氣居高不下。

「大學問」根據2022年9月1日到2023年1月31日來自180萬人不重複使用者、1082萬筆瀏覽數，從全國2849個科系排行中，整理出點閱率最高的校系，發現今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系當中，4系來自軍警校院、18系來自科技大學、78系為普通大學的科系。

「大學問」執行長魏佳卉表示，在前10名熱門科系當中，第1名、第2名仍為長年常據排行榜的中正大學犯罪防治學系及政大傳院不分系。

魏佳卉分析，社會心理和大傳為之所以近年高中生最愛的兩大學群，前者為許多青少年對於自我探索有高度興趣，因此心理相關科系，向來是近年熱門關注科系焦點。大眾傳播學群則是網路社群媒體興起，年輕人對於學習媒體相關專業、展現自我成為網紅有著嚮往。

魏佳卉特別提到，中正大學犯罪防治學系之所以長年受到高中生喜愛，還有一項原因是年輕人喜歡偵探類影集或電影，因此今年中央警察大學鑑定系也榜上有名，位列第13名。

至於進榜科系最多的學校，魏佳卉說，第1名為台大8系、第2名為成大及台藝大7系。南北兩大頂尖大學為全國科系最齊全的大學，熱門科系入榜最多並不意外；並列第2名台藝大所屬系所多半為最熱門的大傳、建築與設計學群。

魏佳卉指出，入榜5系擠入熱門大學第4名的台師大其實是最特別的，因為〈師資培育法〉上路，台師大過去20年來，面臨師培系所轉型的壓力，如今看來已經穩健走出新格局。

其他值得關注的學校，魏佳卉點出，還有國防醫學院，有著軍職公費和未來退役後國考雙重保障，全校5系共有醫學系和藥學系2系進入百大實屬不易。再來則是長庚科大，在私立科大中唯一有2系入榜，包括護理系和化妝品應用系，其以培養醫護人才見長，加上母集團台塑近年來發展生醫、醫美保養等產業，化妝品應用的就業出路受人矚目。