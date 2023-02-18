新北市長侯友宜今（18）日早上到新店區太平宮參拜，祈求開漳聖王庇佑風調雨順。（黃敬文攝）

新北市長侯友宜今（18）日早上到新店區太平宮參拜，祈求開漳聖王庇佑風調雨順，他抵達現場後一下車就受到里長以及立法委員羅明才、新北市議員劉哲彰議員以及陳儀君的熱烈歡迎，現場甚至還高喊侯友宜選總統，在拍合照時原本現場還預計要高喊勸進的口號，被侯友宜連連制止，最後侯友宜要搭車離開現場時，更有里長趨近上前直喊「侯市長還是要選總統，是里民的心聲啊」。

侯友宜今早先到新北市烏來區出席新北市第一家山地原住民族地區日照中心「Rahaw信賢日照中心」，原先預計在11時30分抵達太平宮，但侯友宜稍微耽誤了10多分鐘才趕抵太平宮，不過沒有澆熄現場里長的熱烈歡迎之情，新店的里長們從廟門口列隊歡迎侯友宜進入廟內參拜，現場「總統好、選總統」的聲音此起彼落。

侯友宜致詞時表示，自己上次來新店太平宮的時候沒有通知大家，所以那時答應太平宮董事長黃朝安下次再到新店時，會再次來參拜，稍早先到烏來出席山地原住民日照中心，所以讓大家等太久，真是不好意思。

他說，這次除了履行對朝安董事長的承諾外，也向庇佑新店地區的開漳聖王祈福，希望所有生活在新店這片土地的人民，都可以平安、社會祥和，且讓市政推動順利，不斷往前走，這也需要新店所有務實的里長支持，未來也會開始舉辦里長座談會，讓新舊里長都能認識市政規畫。

侯友宜指出，新店安康輕軌正式通車營運，新店安康地區會隨著輕軌，都市讓城鄉的風貌變得更不一樣，最重要的是新店在地方民代、里長的同心合作下，新店的人口逐年成長，不只有捷運，還有漂亮的公園、行政園區以及公托機構，但新店還有很多事情要做，新店十四張區段徵收等中央核定通過就可繼續推動，新店未來的發展指日可待。

侯友宜表示，新店太平宮長期服務社會，造福人群，從關懷低收入戶、發放清寒獎助學金、捐助學校營養午餐費到社團團練經費等，深耕地方公益不遺餘力，疫情期間慨捐1百萬元大力支持市府居家照顧關懷箱政策，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚之肯定。

新北市民政局長柯慶忠表示，太平宮緊偎碧潭，風景秀麗，創建至今，已有200多年歷史，香火鼎盛，為新北市開漳聖王信仰中心之一；廟體建築歷數次改建成今雄偉廟貌，也是台灣奉祀開漳聖王廟宇中，頗具規模和代表性的一座，廟頂交趾陶、剪黏非常華麗，更是攝影師取景焦點，每年農曆2月14至16日開漳聖王聖誕慶典、農曆3月23日媽祖聖誕，都是新店區的活動盛事。