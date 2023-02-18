朱立倫18日出席南投縣「溱」情相挺婦女後援會成立大會，營造團結氣勢。（楊靜茹攝）

國民黨主席朱立倫18日出席南投縣「溱」情相挺婦女後援會成立大會，為南投縣立委補選候選人林明溱輔選，立委馬文君、南投縣長許淑華、南投縣議員宋懷琳、游顥、林儒暘等人都出席力挺，朱立倫攜手南投縣婦女會理事長陳淑慧授戰旗予林明溱，立委馬文君則致贈「包、粽」預祝林明溱高票當選，大家高喊「林明溱，凍蒜！」

立委馬文君則致贈「包、粽」預祝林明溱高票當選，為南投守住這一席。（楊靜茹攝）

「我要跟林明溱致歉，沒想到民進黨這麼惡質！為了贏得選戰，使出所有骯髒手段極盡抹黑。」朱立倫致詞時說，民進黨派出所有人，透過網路、透過媒體，全力攻擊在地經營30年的林明溱，主要是為了賴清德2024年勝選，絕對不是為了南投好，相信民進黨不會停止奧步，除了靠基層幫忙催票，下周也將安排侯友宜、張善政、蔣萬安等各縣市長幫林明溱輔選。

馬文君說，民進黨立委夠多了，多到他們亂借錢、亂花錢，甚至把國家推向戰爭邊緣，民眾擔心台灣變戰場？她身為國防立委也不知道，不過機會很大。國民黨執政時，兩岸交流密切，對岸尊重台灣，台灣尊嚴也沒受損，反觀民進黨執政，國防預算逐年墊高，負債愈揹愈多，若這席立委讓民進黨拿走，台灣就多一分危險，一定要讓林明溱進國會，讓國民黨多一席立委，台灣就多一分安全。

朱立倫、林明溱出席「溱」情相挺婦女後援會成立大會，支持者幫林明溱加油打氣。（楊靜茹攝）

許淑華向現場支持者請託，一定要林明溱進國會，因為他不只有經驗，也很了解南投，能立刻幫縣府向中央爭取經費建設南投，若讓蔡培慧當選，她一定為了自己私利阻擋建設，中央民進黨執政，地方沒有媒體幫忙，甚至被攻擊的體無完膚，林明溱只能靠在地的力量，靠自己過去在地方服務的基礎，3月4日大家一定要出來投票。

婦女部主任李彥秀警示，民進黨所有的網軍，現在全部都在南投，極盡所有抹黑之能事，目前林明溱僅微幅領先1％，選情很緊張，拜託大家用盡全力催票、拉票，並幫忙向選民澄清所有謠言。

林明溱說，民進黨全黨圍毆他一人，自嘲「全身都是傷，每晚做惡夢」，拜託大家救救林明溱，話鋒一轉反問：「蔡培慧接連選那麼多次？競選經費哪裡來？是不是國庫通民進黨黨庫？」他指蔡培慧的座車要價3、400萬，他的座車是二手的國產車，強調自己是民調高過蔡培慧，才被徵召參選立委補選，絕對不是幫兒子卡位，畢竟國民黨也有初選機制，拜託大家守住他的一世英名。