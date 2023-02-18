北市松山高中近日有學生遭校方要求在校門手舉「不寫外食單 別來讀松山」牌子，引發議論。（摘自松山高中FB）

北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭校方要求在校門手舉「不寫外食單 別來讀松山」牌子，引發議論，對此，北市教育局副局長陳素慧說明，管教措施要考量學生尊嚴，松山高中此次讓學生舉牌作法，不合理也不適當，會再針對松山高中不當管教措施督導改善。

北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語作為處罰，引發議論，也讓台灣青年民主協會批評，這樣的處罰方式是在羞辱學生，如同古代「洗門風」。

校方今則發聲明指出，2月16日有5位高三同學針對在校期間訂購外食申請，發起宣導活動，也請教校內師長及校安中心確認環節，2月17日中午5人在校內大門邊舉牌宣導，引起大家關注，卻有人未了解事件全貌，對學校聲譽造成影響。

校方也說，此為學生在校內宣導活動，是學生發想、自發性宣導，非處罰也無強迫，不是「罰站」、「掛狗牌」、「洗門風」等作法，並強調學校無禁止學生訂購外食，只是顧及學生食安、垃圾、廚餘等問題，學生訂購外食須至校安中心填單申請。

陳素慧表示，學校對學生的管教措施，應符合目的與手段，學生若做錯事，應該要讓學生知道做錯的事為何，管教措施也要考量學生的尊嚴，松山高中此次讓學生舉牌的作法，並不合理也不適當，教育局會再針對松山高中不當管教措施督導改善。