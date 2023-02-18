新北市2021年10月發生虎豹潭6人溺斃事故，監察院認為新北市政府顯未善盡場域管理責任，本月14日通過糾正案。新北市議員江怡臻痛批，虎豹潭是屬於台北水源特定區管理局管轄範圍，根本是經濟部水利署的責任，監察院連這些簡單事實都搞不清楚，可見蔡政府想糾正的根本是新北市長侯友宜。

江怡臻指出，虎豹潭管轄權是經濟部水資源局，出事公司也登記在台北市，新北市雙溪區是發生地，監察院將新北市府作為主要糾正對象，並不合理，這已經不是先射箭再畫靶，而是連靶都放歪。

江怡臻說，監察院近期多次對新北市府提出恩恩案、都市計畫變更案等糾正案，不免讓人聯想民進黨想撤下天羅地網，追捕侯友宜。

江怡臻強調，沒有人會樂於見到這麼多生命離開，虎豹潭事件發生後，新北動員300多個救災人員，不眠不休6天5夜全力搶救，希望有生還者，這場悲劇令人難過不捨，然而監察院利用此案進行錯誤調查，令人遺憾。