內政部推出房貸一次補貼政策，宣稱要協助青年購屋。立法院國民黨團總召曾銘宗今批評，依照補助條件，雙北地區恐怕連小套房都買不起，批評內政部長林右昌，「做官做太久，不知民間疾苦」，要求重新檢討政策，真正落實居住正義。（周志豪攝）

內政部推出房貸一次補貼政策，宣稱要協助青年購屋。立法院國民黨團總召曾銘宗今批評，依照補助條件，雙北地區恐怕連小套房都買不起，批評內政部長林右昌，「做官做太久，不知民間疾苦」，要求重新檢討政策，真正落實居住正義。

國民黨立委費鴻泰也批評，林右昌政策是在幫建商的忙，才上任兩個禮拜，推動的政策以證明林程度不夠資格當內政部長。

曾銘宗表示，支持房貸補貼政策幫助青年，但民進黨每次都是選舉到了才大撒幣、政策買票；同意林右昌所言的「房價高漲是慢性病」，但蔡英文總統執政已經快7年，要拖到甚麼時候才能落實居住正義？

曾銘宗說，該房貸補貼政策是內政部官員冷氣房中決策，補貼資格條件不符合實際需求，不符合年輕人購屋貸款需要；炒短線一次性補助，民眾獲益有限，無法落實居住正義，民進黨政府應再提出短、中、長期方案，協助青年成家立業。

曾銘宗舉例，該房貸補貼政策限定，原始核貸金額台北市須850萬元以下，其他縣市700萬以下，「這個條件非常誇張」。

曾銘宗估算，以去年第四季房地產指數來看，以房貸八成回推，台北市只能買9.4坪、房價1062.5萬元房子；新北市只能買16.2坪、875萬元房價，等於該政策在雙北幾乎適用不到，連小套房都買不起。

曾銘宗也質疑，申貸規定要在今年228前核貸才適用，但到底可溯及多久之前？申貸家戶所得標準限2021年家戶所得120萬元以下，很多雙薪家庭需要救助也幾乎都排除適用。

黨團書記長謝衣鳯表示，行政院大撒幣做房貸補貼，台北市申請貸款總額約1330萬，新北是900萬，其他縣市貸款上限700萬，但當前房價動輒千萬，存錢首購買房要申請補貼非常難，雙北也僅單身小宅有可能拿到，官員是否住台北太久？

謝衣鳯說，民進黨這項房貸補貼政策，只是要爭取流失的青年選票，但卻把中產階級被排除在房貸補貼之外；以每一戶補助3萬，預計受惠55萬戶，等於就要花約165億元，不如給全民發現金，讓民眾自己決定消費型式。

費鴻泰表示，政府大撒幣花的是全民納稅錢，要公平、補助到需要補助的人，透過社會福利，拉近貧富懸殊，但內政部此次補貼房貸補貼，外界評估台北市也只有3個行政區補助得到，這樣的政策公平嗎？

費鴻泰說，內政部房貸補貼對單身小宅有利，但台北市小宅愈來愈少，單身買房的也不多。