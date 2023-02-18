立委陳超明17日邀請文化部文資局官員會勘後龍鎮合歡石滬。（謝明俊攝）

有近2百年歷史的苗栗縣後龍鎮合歡石滬，去年底遭到強烈東北季風帶來強浪侵襲毀倒，引起各界關注，立委陳超明17日邀請文化部文資局官員赴現場會勘，獲文資局副局長粘振裕允諾補助修護，初估至少需要46天以上的工作天來修復。

去年12月下旬一波強烈冷氣團南下，帶來強盛東北季風，造成後龍鎮合歡石滬當地海域出現9級強浪，當場造成合歡石滬第2出水口附近滬體出現坍塌，因缺乏經費緊急搶修，至今塌倒長度已超過100公尺，後龍鎮公所緊急啟動搶修後龍石滬計畫，經費初估需要150萬元。

苗栗海線立委陳超明接獲鎮公所請託後積極聯繫，17日邀請文化部文化資產局官員赴現地會勘後，當場獲得文資局副局長粘振裕允諾補助且會全力協助。陳超明強調，為避免崩塌擴大，請文資局能加速審議程序讓經費快速到位，得以早日啟動修復合歡石滬。

後龍石滬群最早追溯至西元1717年諸羅縣志所載錄的「後壟港」石滬詩文，並於2015年登錄為苗栗縣文化景觀，後龍鎮公所每年都會舉辦相關推廣活動，傳承石滬象徵的歷史及生態意義，也讓更多人深入了解苗栗珍貴的文化資產。

陳超明表示，初估修復需46個工作天，但受潮汐影響時間可能延長，為避免坍塌擴大，請文資局能儘速核定補助款項，早日啟動修復合歡石滬。

文資局副局長粘振裕指出，後龍合歡石滬所用石材、工法不同於其他地區石滬，因此有其獨特性存在，文資局會支持鎮公所提出的緊急搶修計畫，會在近日安排審查及儘速核定。粘振欲並提出建議，除了短期的緊急修復外，針對石滬維護、人才傳承提出中長程計畫，讓石滬景觀、文化得以持續傳承。