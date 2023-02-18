苗栗農工學生榮獲相撲機器人冠軍。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗農工學生榮獲相撲機器人冠軍。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

國立苗栗農工學生日前參加教育部2022年第18屆電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽，在相撲機器人職類榮獲全國第1名的殊榮，也創下苗栗農工生物產業機電科在這項賽事取得三連霸佳績。消息傳回學校，全校師生齊聲慶賀與有榮焉。

參加這次競賽的包括生物產業機電科李秉壕、李哲銓與古庭齊等3名同學，據生物產業機電科主任蔡智宇表示，師長們除了利用平日課間指導外，更利用假期以及課餘時間，積極培訓磨練選手們專業技能，經由比賽前認真練習，加上師長們的專業指導，選手們在比賽過程中發揮最佳戰術與實力，在與來自全國選手們激烈競爭之下，終獲優異表現。

苗農實習處主任鄭安邦表示，苗農生物產業機電科近年來積極發展機器人教育項目，在各項賽事都獲得不錯的成績，結合氣壓控制、機電整合、機械手臂、機器人教育、機電自動化及生物產業機械多元化課程教學，充分展現生物產業機電科技職教育能量，期盼透過競賽鼓勵學生重視專業技術能力學習，並提升技藝水準。

苗農校長謝世宗表示，苗栗農工各科均秉持著以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為教育願景，全力培養學生帶得走的能力，每1位學生只要放在適當的位置，未來都可成為國家與社會棟樑，技職教育教育重點在於重視讓學生及早瞭解自己的性向、興趣，培養生涯規劃能力，使學生各適其所，在專業領域一展所長。