（取自金融時報官網）
（取自金融時報官網）

根據英國《金融時報》今（18）日獨家報導，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄，將於下周前往華府舉行秘密會議。

根據《太報》引述《金融時報》的報導，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄，下周會與美國副國安顧問芬納（Jonathan Finer）在華府會面。

《金融時報》2021年即曾經報導指出，美國資深官員與顧立雄、吳釗燮，在距華府約80公里的馬里蘭州首府安納波利斯舉行「特殊管道」對話。不過當時白宮國安會、國務院、我駐美代表處、AIT對此事均不評論。

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