女模睿咩（許睿瑜、Rimmy）擁有姣好臉蛋及D級魔鬼身材，看不出來已經是一個孩子的媽，經常與網友分享辣照及日常點滴的她，日前突然語出驚人表示：「有人曬對象重複了」，勁爆言論立刻引起網友熱議，紛紛要她透露蛛絲馬跡。

睿咩日前突然在臉書拋下震撼彈，只見她寫下：「我朋友圈有人曬對象重複了，也不知道誰是小三 ，只能這樣提醒了」，不過卻沒有明指對象是誰，甚至透露出任何蛛絲馬跡，隨後更自嘲寫下：「好友們人心惶惶，會不會被刪好友呢」，似乎更證實自己所言不假，短短時間就吸引上千人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言坐等後續發展：「WOW 這個太精彩了」、「重複的對象的朋友圈可能也會去提醒，不知道誰是小五小六了」、「嚇死人，結果互相不知道」、「即將演變成另類的劇情」、「現在小朋友沒有個三五個備胎不算在交往」、「精彩的劇情！讓我們看下去」、「會不會當事人也在線等」、「幸好我沒有對象」、「妳要先備份啊～～等等大家都刪了沒證據」、「尷尬又不失禮貌的提醒」、「一下子就把朋友圈炸鍋了」。

睿咩過去在節目「大學生了沒」，以帶有歧視眼光談論南部女孩，言論引發軒然大波後，竟到高雄以跳愛河的方式向南部人道歉，豈料卻造成網友反感，怒批她根本再炒新聞。