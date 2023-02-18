明天下午起受東北季風增強影響，挾帶境外污染物南下影響台灣空氣品質，預估西半部空品區多為橘色提醒等級，要一直至20日下午才會改善。（翻攝自空氣品質監測網／林良齊台北傳真）

中國大陸北京到上海地區今天觀測到霾害現象，根據中央氣象局天氣預報資料及空氣品質監測、模式模擬資料顯示，明天下午起受東北季風增強影響，挾帶境外污染物南下影響台灣空氣品質，預估西半部空品區多為橘色提醒等級，要一直至20日下午才會改善。

環保署表示，今日觀測到中國大陸北京至上海一帶PM2.5小時濃度約每立方公尺80至120微克，預估 19日下午起隨東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺45至55微克，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。20日環境風場仍為東北風，南部地區位於下風處風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級，預計20日下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

環保署表示，由於這次境外污染可能有滯留於中南部的情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間之影響。